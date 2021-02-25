Можна краще
Отзывы о товарах из категории «Электровелосипеды». Тексты сохранены на языке оригинала.
|✅Тип мотора
|Переднее мотор-колесо, Заднее мотор-колесо, Кареточный
|✅Максимальная скорость
|до 25 км/ч, до 32 км/ч, до 35 км/ч, до 40 км/ч, до 45 км/ч, до 50 км/ч, до 60 км/ч, до 70 км/ч, до 90 км/ч, до 100 км/ч
|✅Мощность двигателя
|250 Вт, 350 Вт, 500 Вт, 600 Вт, 750 Вт, 1000 Вт, 3000 Вт
|✅Вольтаж двигателя
|36 В, 48 В, 72 В
|✅Управление электротягой
|Ручка акселератора (Throttle), Система помощи педалированию (PAS), Комбинированное (Throttle + PAS)
|? Цена
|от 13000 грн
Электровелосипед — легкое и относительно компактное транспортное средство с электромотором. Используя подобную модель велосипеда райдеру понадобится приложить минимальное количество усилий, ведь электродвигатель помогает справляться с препятствиями, подъемами на горы и сильным ветром.
Разные модели электробайков отличаются друг от друга не только своим дизайном, но и параметрами, которые и определяют особенности работы двухколесного транспорта. Поэтому, решив купить электро велосипед стоит учитывать такие критерии как:
Модификации с передним приводом лучшим образом подойдут тем, кто предпочитает традиционную посадку и небольшую мощность.
Электровелосипеды с мотором на заднем колесе — это выбор любителей скорости и спортивной посадки (когда тело райдера наклоняется вперед). В подобных модификациях превосходное сцепление с дорожным покрытием и мощный механизм, однако есть также недостаток — трудоемкая установка.
Чем больше мощность двигателя, тем мягче и активнее разгоняется велик, более уверенно одолевает крутые подъемы и быстрее двигается. Мощный электромотор соответственно нуждается в увеличенной батареи и специальной системе, работающей на высоком напряжении.
По этой причине модификации с низкой мощностью зачастую оборудованы двигателем с интегрированным планетарным редуктором, что улучшает тяговые способности, но также усложняет техобслуживание.
Для подбора электро велосипеда значим не только двигатель, но также его «топливный бак» – аккумулятор. В продаже можно встретить 2 типа батарей, которые используют для электробайков:
Свинцово-кислотные – тяжелые батареи, которые рассчитаны на 300-500 циклов. Стоят они недорого, подойдут для начинающих райдеров.
Li-Ion батареи рассчитаны на 500-1000 циклов. Цена их выше, нежели SLA, однако вес их меньше, а следовательно, их устанавливают на большинстве городских байках.
Максимальная скорость, которую могут развивать большинство электровелосипедов составляет 25-40 км/ч. Этого достаточно для повседневных поездок по городу без экстрима.
Амортизация позволяет сделать поездку более удобной, уменьшает вибрации вызванные неровностями на дороге и сокращает нагрузку на спину. Вот почему электро велосипеды, которые не имеют амортизации, подойдут только для езды по ровных асфальтированных дорогах. Преимущество подобных модификаций — низкая стоимость.
Модели с амортизационной вилкой считаются самыми универсальными и распространенными.
Двухподвесы же отлично подойдут для поездок лесными тропинками, где нередко встречаются ветки и камни.
Купить электровелосипед в Украине можно в интернет-магазине “Velik-shop”.В нашем каталоге каждый сможет подобрать модификацию на любой вкус. Если у вас возникли вопросы, обратитесь к консультантам, которые подскажут сколько стоит транспортное средство, его характеристики и помогут оформить доставку в Киев либо другой город Украины.