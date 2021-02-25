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брали такой велосипед здесь, понравился все также как и на фото, ездит хорошо, доставка была быстрой

классный и быстрый!! и очень удобен в использовании, очень довольна. спасибочки..))

Электровелосипед 28″ Formula MAGNUM 350Вт 36В редуктор. дисплей, САП, 12.5Ач с крепл. на раму, Перейти к товару →

Электровелосипед 28″ Formula MAGNUM 350Вт 36В редуктор. дисплей, САП, 12.5Ач с крепл. на раму, Перейти к товару →

не плохой мотор, заряда хватает на достаточное время, на долгую езду хватает хорошо, магазинов довольны

Велосипед приходить в розібраному стані, всі підключення необхідно робити самостійно. Інструкції при цьому немає. Додається тільки криво переведена з китайської інструкція до базової версії велосипеду, без електрообладнання. Можна краще

Отзывы о товарах из категории «Электровелосипеды». Тексты сохранены на языке оригинала.

Основные характеристики Электровелосипедов

✅Тип мотора Переднее мотор-колесо, Заднее мотор-колесо, Кареточный ✅Максимальная скорость до 25 км/ч, до 32 км/ч, до 35 км/ч, до 40 км/ч, до 45 км/ч, до 50 км/ч, до 60 км/ч, до 70 км/ч, до 90 км/ч, до 100 км/ч ✅Мощность двигателя 250 Вт, 350 Вт, 500 Вт, 600 Вт, 750 Вт, 1000 Вт, 3000 Вт ✅Вольтаж двигателя 36 В, 48 В, 72 В ✅Управление электротягой Ручка акселератора (Throttle), Система помощи педалированию (PAS), Комбинированное (Throttle + PAS) ? Цена от 13000 грн

Электровелосипед — легкое и относительно компактное транспортное средство с электромотором. Используя подобную модель велосипеда райдеру понадобится приложить минимальное количество усилий, ведь электродвигатель помогает справляться с препятствиями, подъемами на горы и сильным ветром.

Электровелосипед: основные характеристики и особенности

Разные модели электробайков отличаются друг от друга не только своим дизайном, но и параметрами, которые и определяют особенности работы двухколесного транспорта. Поэтому, решив купить электро велосипед стоит учитывать такие критерии как:

Масса. В среднем велосипед с аккумулятором будет весить от 20 кг, поэтому прежде всего необходимо обдумать, есть ли в вашем доме лифт и сможете ли вы самостоятельно поднять его в квартиру. Стоимость . Цена на электровелосипеды значительно выше, в сравнении с обычными велобайками. Также к сумме необходимо приплюсовать стоимость аксессуаров и экипировки, чтобы обезопасить поездки. Без специальной защиты кататься на электро велосипеде намного рискованнее, чем на механическом. Электроника. Для электро компонентов грязь, дождь, снег и мороз достаточно опасны. А чтобы аккумуляторная батарея не подвела в самый неподходящий момент, необходима ее постоянная подзарядка. Размещение электромотора. Мотор, как правило, устанавливают на колесе или педальной каретке.

Модификации с передним приводом лучшим образом подойдут тем, кто предпочитает традиционную посадку и небольшую мощность.

Преимущества переднего мотор-колеса:

простая система электро велосипеда и двигателя, что обеспечивает простой и быстрый ремонт;

переднее колесо тянет велик за собою, что прибавляет стойкости на поворотах или скользкой дороге;

масса электробайка распределяется равномернее.

Недостатки переднего привода:

если потребуется снять колесо, нужно будет повозиться с проводами;

в случае установки на переднюю ось слишком мощного электродвигателя, из-за нехватки нагрузки переднее колесо будет буксовать.

Электровелосипеды с мотором на заднем колесе — это выбор любителей скорости и спортивной посадки (когда тело райдера наклоняется вперед). В подобных модификациях превосходное сцепление с дорожным покрытием и мощный механизм, однако есть также недостаток — трудоемкая установка.

Мощность

Чем больше мощность двигателя, тем мягче и активнее разгоняется велик, более уверенно одолевает крутые подъемы и быстрее двигается. Мощный электромотор соответственно нуждается в увеличенной батареи и специальной системе, работающей на высоком напряжении.

По этой причине модификации с низкой мощностью зачастую оборудованы двигателем с интегрированным планетарным редуктором, что улучшает тяговые способности, но также усложняет техобслуживание.

Вид аккумуляторной батареи

Для подбора электро велосипеда значим не только двигатель, но также его «топливный бак» – аккумулятор. В продаже можно встретить 2 типа батарей, которые используют для электробайков:

свинцово-кислотные;

литий-ионные;

Свинцово-кислотные – тяжелые батареи, которые рассчитаны на 300-500 циклов. Стоят они недорого, подойдут для начинающих райдеров.

Li-Ion батареи рассчитаны на 500-1000 циклов. Цена их выше, нежели SLA, однако вес их меньше, а следовательно, их устанавливают на большинстве городских байках.

Скорость

Максимальная скорость, которую могут развивать большинство электровелосипедов составляет 25-40 км/ч. Этого достаточно для повседневных поездок по городу без экстрима.

Амортизация

Амортизация позволяет сделать поездку более удобной, уменьшает вибрации вызванные неровностями на дороге и сокращает нагрузку на спину. Вот почему электро велосипеды, которые не имеют амортизации, подойдут только для езды по ровных асфальтированных дорогах. Преимущество подобных модификаций — низкая стоимость.

Модели с амортизационной вилкой считаются самыми универсальными и распространенными.

Двухподвесы же отлично подойдут для поездок лесными тропинками, где нередко встречаются ветки и камни.

Купить электровелосипед в Украине можно в интернет-магазине “Velik-shop”.В нашем каталоге каждый сможет подобрать модификацию на любой вкус. Если у вас возникли вопросы, обратитесь к консультантам, которые подскажут сколько стоит транспортное средство, его характеристики и помогут оформить доставку в Киев либо другой город Украины.